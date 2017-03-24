Вена, 25 марта, 2017, 00:45 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Эрнст Хаппель» был разыгран матч 5-го тура группы D Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Австрии и Молдавии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу австрицев.

Rodnikovskij-rabochij.ru Футбол

На 75-й минуте матча форврад «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер открыл счет после асситса Марко Арнаутовича — 1:0.

В самой концовке матча вингер «Ганновера 96» Харник удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча (Австрия/Молдавия)

Удары 9/4

Удары в створ 3/0

Владение 64%/36%

Фолы 11/13

На данный момент Австрия идет на 4-й позиции с 7-ю очками. Молдавия осталась на последней строчке с 1-м очком.

Составы на матч:

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Предль, Ильзанкер, Юнузович, Бургшталлер, Лацаро, Арнаутович, Зибтцер.

Молдавия: Намашко, Головатенко, Епуряну, Посмак, Болохан, Гацкан, Чеботару, Дедов, Гынсарь, Антонюк, Бугарев.

Главный арбитр матча: Ишван Вод.

Предупреждения: Гынсарь — 14, Головатенко — 25, Арнаутович — 28, Гацкан — 76, Ильзанкер — 88.

Голы: Забитцер 75 — 1:0, Харник 90 — 2:0.