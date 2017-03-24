Австрия одержала уверенную победу над Молдавией
Вена, 25 марта, 2017, 00:45 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Эрнст Хаппель» был разыгран матч 5-го тура группы D Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Австрии и Молдавии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу австрицев.
На 75-й минуте матча форврад «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер открыл счет после асситса Марко Арнаутовича — 1:0.
В самой концовке матча вингер «Ганновера 96» Харник удвоил преимущество хозяев — 2:0.
Статистика матча (Австрия/Молдавия)
Удары 9/4
Удары в створ 3/0
Владение 64%/36%
Фолы 11/13
На данный момент Австрия идет на 4-й позиции с 7-ю очками. Молдавия осталась на последней строчке с 1-м очком.
Составы на матч:
Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Предль, Ильзанкер, Юнузович, Бургшталлер, Лацаро, Арнаутович, Зибтцер.
Молдавия: Намашко, Головатенко, Епуряну, Посмак, Болохан, Гацкан, Чеботару, Дедов, Гынсарь, Антонюк, Бугарев.
Главный арбитр матча: Ишван Вод.
Предупреждения: Гынсарь — 14, Головатенко — 25, Арнаутович — 28, Гацкан — 76, Ильзанкер — 88.
Голы: Забитцер 75 — 1:0, Харник 90 — 2:0.