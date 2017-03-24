Исландия одержала заслуженную победу над Косово
Приштина, Сербия, 25 марта, 2017, 00:44 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Лоро Боричи» был разыгран матч 5-го тура группы I Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Косово и Исландии. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу исландцев.
В середине первого тайма форвард Мельде Бьорн Сигурдарссон открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1.
На 35-й минуте матча диспетчер «Суонси» Гильфи Сигурдссон удвоил преимущество сборной Исландии ударом с пенальти — 0:2.
В начале второго тайма форвард «Шеффилд Уэнсейд» Атде Нухиу сократил разрыв в счете после подачи Херолинда Шаля — 1:2.
Статистика матча (Косово/Исландия)
Удары 11/11
Удары в створ 4/6
Владение 57%/43%
Фолы 17/11
На данный момент Косово идет на последней строчке с одним очком. Исландия поднялась на 2-ю строчку, набрав 10 очков.
Составы на матч:
Косово: Уйкани, Кололли, Пниши, Ррахмани, Пердедай, Шаля, Рашица, Бериша, Криэциу, Нухиу.
Исландия: Хальдерссон, Бьярнансон, Сигурдссон, Скуласон, Сигурдссон, Арнансон, Гуннарссон, Халлфрендссон, Траустансон, Эрн Кьяртанссон, Сигурдарсон.
Главный арбитр матча: Артур Соареш Диаш.
Предупреждения: Кололли — 34, Криэциу — 59, Шаля — 85, Гислассон — 90.
Голы: Сигурдарсон 25 — 0:1, Сигурдссон (пен) 35 — 0:2, Нухиу 52 — 1:2.