Приштина, Сербия, 25 марта, 2017, 00:44 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Лоро Боричи» был разыгран матч 5-го тура группы I Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Косово и Исландии. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу исландцев.

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В середине первого тайма форвард Мельде Бьорн Сигурдарссон открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1.

На 35-й минуте матча диспетчер «Суонси» Гильфи Сигурдссон удвоил преимущество сборной Исландии ударом с пенальти — 0:2.

В начале второго тайма форвард «Шеффилд Уэнсейд» Атде Нухиу сократил разрыв в счете после подачи Херолинда Шаля — 1:2.

Статистика матча (Косово/Исландия)

Удары 11/11

Удары в створ 4/6

Владение 57%/43%

Фолы 17/11

На данный момент Косово идет на последней строчке с одним очком. Исландия поднялась на 2-ю строчку, набрав 10 очков.

Составы на матч:

Косово: Уйкани, Кололли, Пниши, Ррахмани, Пердедай, Шаля, Рашица, Бериша, Криэциу, Нухиу.

Исландия: Хальдерссон, Бьярнансон, Сигурдссон, Скуласон, Сигурдссон, Арнансон, Гуннарссон, Халлфрендссон, Траустансон, Эрн Кьяртанссон, Сигурдарсон.

Главный арбитр матча: Артур Соареш Диаш.

Предупреждения: Кололли — 34, Криэциу — 59, Шаля — 85, Гислассон — 90.

Голы: Сигурдарсон 25 — 0:1, Сигурдссон (пен) 35 — 0:2, Нухиу 52 — 1:2.