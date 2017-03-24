Мадрид, 25 марта, 2017, 00:40 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Эль-Молинон» был разыгран матч 5-го тура группы G Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Испании и Израиля. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу испанцев.

cfcunofficial Форвард «Челси» Диего Коста

В дебюте матча диспетчер «Манчестер Сити» Давид Силва открыл счет ударом с острого угла после разрезающего паса Жорди Альбы — 1:0.

В конце первого тайма вингер Севильи Витоло удвоил преимущество хозяев после проникающего паса Тьяго Алькантары — 2:0.

В дебюте второго тайма форвард «Челси» Диего Коста довел счет до разгромного ударом головой после розыгрыша углового — 3:0.

На 76-й минуте матча вингер «Брюгге» Лиор Рефаэлов сократил отставание в счете — 3:1.

На 88-й минуте хавбэк «Реала» Иско забил четвертый мяч после ассиста Яго Аспаса — 4:1.

Статистика матча (Испания/Израиль)

Удары 11/7

Удары в створ 6/4

Владение 72%/28%

Фолы 9/12

На данный момент Испания возглавляет группу G с 13-ю очками. Израиль остался на 3-й позиции с 9-ю очками.

Составы на матч:

Испания: Де Хеа, Пике, Рамос, Альба, Карвахаль, Бускетс, Иньеста, Алькантара, Витоло, Силва, Коста.

Израиль: Марциано, Даса, Гершон, Цедек, Тиби, Натхо, Захави, Коэн, Раефаэлов, Эйнбиндер, Бен Хаим.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Даса — 77.

Голы: Силва 13 — 1:0, Витоло 45 — 2:0, Коста 51 — 3:0, Рефаэлов 76 — 3:1, Иско 88 — 4:1.