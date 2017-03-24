Вадуц, 25 марта, 2017, 00:39 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Рейнпарк Штадион» был разыгран матч 5-го тура группы G Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Лихтенштейна и Македонии. Матч завершился со счетом 0:3 в пользу македонцев.

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На 43-й минуте матча македонский хавбэк Бобан Николов открыл счет ударом слета после навеса с левого фланга — 0:1.

В середине второго тайма форвард «Пармы» удвоил преимущество Македонии ударом головы после навеса Горана Пандева — 0:2.

Через 5 минут Нестеровски оформил дубль — 0:3.

Статистика матча (Лихтенштейн/Македония)

Удары 7/20

Удары в створ 0/6

Владение 31%/69%

Фолы 16/7

На данный момент Лихтенштейн идет на последней строчке с 0 очков. Македония осталась на 5-й позиции, набрав 3 очка.

Составы на матч:

Лихтенштейн: Йеле, Гопель, Малин, Рехштайнер, Бургмайер, Бюхель, Бюхель, Губзер, Хаслер, Саланович, Фрик.

Македония: Димитриевски, Ристевски, Шиков, Ристовски, Велковски, Спировски, Тричковски, Пандев, Ибраими, Николов, Нестеровски.

Главный арбитр матча: Лардот.

Предупреждения: Хаслер — 33, Гопель — 38, Нестеровски — 85.

Голы: Николов 43 — 0:1, Нестеровски 68 — 0:2, Нестеровски 73 — 0:3.