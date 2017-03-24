Киев, 25 марта, 2017, 00:37 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Максимир» был разыгран матч 5-го тура группы I Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хорватов.

Carla Arenas Футбол

На 38-й минуте матча форвард «Фиорентины» Николы Калинич открыл счет в матче ударом с близкого расстояния после паса пяткой Ивана Ракитича — 1:0.

Статистика матча (Хорватия/Украина)

Удары 11/9

Удары в створ ¾

Владение 47%/53%

Фолы 16/14

На данный момент Хорватия укрепилась на первой позиции с 13-ю очками. Украина опустилась на третью с 8-ю очками.

Составы на матч:

Хорватия: Субашич, Митрович, Едвай, Вида, Пиварич, Ракитич, Модрич, Брозович, Бадель, Калинич, Калинич, Манджукич.

Украина: Пятов, Бутко, Ордец, Матвиенко, Степаненко, Кучер, Коноплянка, Ротань, Ярмоленок, Коваленко, Кравец.

Главный арбитр матча: Антонио Матеос Лаос.

Предупреждения: Ротань — 37.

Голы: Калинич 37 — 1:0.