Кишинёв, 25 марта, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Австрийское председательство в ОБСЕ предложило Молдавии и Приднестровью пакет из восьми пунктов, в которых перечислены проблемы, подлежащие первоочередному решению. Как сообщил 24 марта на пресс-конференции по итогам визита в Молдавию и ПМР спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм, в пакет вошли четыре невыполненных Молдавией пункта из Берлинского протокола 2016 года, к которыми добавились еще четыре пункта, предложенные той же Молдавией, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Новые пункты касаются положения румынских школ в Приднестровье, доступа молдавских фермеров к сельскохозяйственным участкам на территории ПМР, свободы передвижения между берегами Днестра и открытия моста через Днестр у села Бычок.

«Пакет из восьми пунктов является реальной возможностью для сторон продемонстрировать, что у них есть решимость и дисциплина осуществить практические изменения на благо людей на обоих берегах», — сказал Хайм, призвав стороны проявить «немного политической воли».

Он сообщил о намерении организовать в мае ежегодную неформальную конференцию по молдавско-приднестровскому урегулированию в Баварии, а в результате нахождения сторонами решений по обозначенным в пакете проблемам будут созданы условия для проведения раунда в формате «5+2». «Сейчас пришло время сторонам принять на себя ответственность по полному исполнению уже взятых ими обязательств», — сказал Хайм.

Напомним, в июне 2016 года в Берлине был подписан протокол, согласно которому Молдавия и ПМР обязались решить в течение полутора месяца ряд первостепенных проблем, включая апостилирование приднестровских дипломов об образовании, обеспечение международного передвижения автомобилей, зарегистрированных в ПМР, восстановление телефонной связи между Молдавией и ПМР и решение проблемы уголовных дел, заведенных Молдавией в отношении должностных лиц ПМР. Ни один из перечисленных пунктов не был выполнен Молдавией.