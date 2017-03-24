София, 25 марта, 2017, 00:41 — ИА Регнум.



Сельские жители

Болгарскому этносу грозит перспектива стать меньшинством в Болгарии через несколько десятилетий при сохранении тенденции сокращения его численности. Об этом заявил директор Института демографии при Болгарской академии наук и искусств, профессор Петар Иванов в интервью изданию «Дарик».

«Демографическая ситуация в стране настолько тяжела, что мы говорим о демографической катастрофе, а болгары исчезают по 80 000 человек в год», — констатировал академик.

По его словам, изменения наблюдаются и в генофонде болгар. «Есть исследования, которые показывают, что число русых и голубоглазых людей в Болгарии резко снизилось. Их нет. Увеличивается число людей, которые имеют чёрные глаза и смуглую кожу», — отметил Иванов.

Он также добавил, что с демографической ситуацией в Болгарии сложилась определённая «ловушка, в которой действия, направленные на решение проблемы, скорее усугубляют её».

Отметим, что в Болгарии в целом наблюдается тенденция к старению и общему сокращению численности населения. Так, по данным Национального статистического комитета республики, в 2013 году сокращение населения составило 38 875 человек, в 2014 году — 43 709, в 2015 году — 48 414.

Наряду с этим, по официальным данным, в стране сокращается численность новорожденных и наблюдается отток молодых людей из страны, снижается число работоспособного населения и растёт процент пожилых людей.

Согласно переписи населения, проведённой в 2011 году, население Болгарии составляет порядка 7,3 млн человек. Из них более 5,6 млн — болгары, около 590 тысяч — турки, 325 тысяч — цыгане. Остальную часть составляют русские, армяне, украинцы, македонцы и другие народы.