Нью-Йорк, США, 24 марта, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Сообщения о большом количестве погибших мирных жителей Мосула от авиаударов коалиции во главе с США глубоко обеспокоили ООН, сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

The U.S. Army

По его словам, ООН глубоко обеспокоена появившимися сообщениями о больших жертвах среди мирного населения в иракском районе Мосула аль-Джадиде.

Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщил о гибели от авиаударов в районе аль-Джадида в Мосуле более 200 человек.

Кроме того, в эфире телеканала RT политический обозреватель Марва Осман рассказала, что произошедшее — результат неизбирательных авиаударов западной коалиции во главе с США.

Стоит отметить, что заместитель официального представителя генерального секретаря ООН не уточнил, беспокоят ли ООН сами массовые жертвы среди мирных жителей Мосула или же беспокойство вызывает лишь публикация сообщений о жертвах.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что операция по освобождению Мосула привела к беспрецедентной по жестокости трагедии мирного населения.