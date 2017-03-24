Киев, 24 марта, 2017, 22:04 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают спорадические перестрелки с применением РСЗО «Град», артиллерии калибров 122 и 152 мм, танков, БМП и стрелкового вооружения. Об этом 24 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Dnr-online.ru Результаты обстрелов украинской артиллерией жилых районов

Начальник управления НМ ДНР Басурин отметил, что украинские войска обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Коминтерново, Докучаевск, Ясное, Октябрь, Оленовка, Луганское, Донецк (районы Вольво-центра, аэропорта, Петровский, Кировский и Киевский районы).

«За прошедшие сутки ВС Украины 85 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики применялась тяжелая артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Всего за прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 467 раз, по территории республики из запрещенного минскими договоренностями вооружения выпущено 4950 снарядов и мин», — сказал Басурин.

По его словам, на ДНР в результате ведения боевых действий получил повреждения 41 дом, ранены восемь мирных жителей. «За неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили трое погибших и трое раненых», — рассказал Басурин.

Он подтвердил информацию о том, что сегодня, 24 марта, в центре Донецка было обстреляно одно из «зданий военного ведомства ДНР» (ул. Николенко, дом 9, здание бывшей таможни). Басурин отметил, что взрыв был настолько большой силы, что осколки попали в жилой дом напротив, ранив мирную жительницу.

«В результате теракта получила осколочное ранение руки гражданка Сухова, ей оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент ведется поиск и блокирование группы террористов в Донецке и других районах республики. В связи с сохранением угрозы терактов просим жителей республики сохранять бдительность и оказывать помощь силовым структурам и правоохранительным органам», — призвал Басурин.

Ранее Басурин опровергал информацию об обстреле здания Народной милиции ДНР, а взрыв в Донецке объяснил началом учений ДНР. «Идут учения, и некоторые жители, перепугавшись, похоже, приняли их за истинный обстрел. На самом деле все хорошо. Все живы, здоровы», — утверждал Басурин.

В то же время «1-й оперативный. Новороссия» сообщил о пострадавших при нападении на штаб командования ДНР, который, по их информации, был обстрелян из огнемета «Шмель» с дистанционным управлением (из подобного оружия были убиты командиры батальонов «Спарта» и «Сомали» ДНР Михаил Толстых (Гиви) и Арсений Павлов (Моторола) — прим. ИА REGNUM ).

Кроме того, Басурин в очередной раз обвинил командование ВСУ в наращивании тяжелого вооружения у линии боевого соприкосновения. «Всего за прошедшую неделю выявлено отсутствие: 23 ед. САУ 152 и 122 мм, трех гаубиц «Мста-Б» 152 мм, 25 ед. 152 мм гаубиц «Гиацинт-Б», трех гаубиц Д-20 152 мм, 10 ед. танков Т-64 и Т-72, двух ЗРК «Стрела-10», трех ЗРК «Оса», — уточнил он.

Басурин опроверг факт обстрела позиций украинских морпехов в Водяном, который украинские военные ранее сняли на видео. «Провал наступления и огромные потери среди личного состава и техники украинское военное командование пытается списать на нарушение минских соглашений со стороны НМ. Сразу после срыва атаки под Коминтерново украинская артиллерия открыла огонь из РСЗО «Град» по населенному пункту Водяное, что было снято на камеры одного из ведущих украинских телеканалов. Этот лжерепортаж был показан по всем украинским телеканалам. Данные провокации нужны украинским властям для поддержания напряженности в зоне АТО», — считает Басурин.

В НМ ДНР также проинформировали о фактах призыва жителей Донецкой области на службу в ряды ВСУ. По словам Басурина, военные комиссариаты заставляют мужчин подписывать контракты на срочную службу в ВСУ. «Ежедневно к нам поступает около сотни звонков от наших граждан, проживающих на сопредельной территории. По их словам, вооруженные люди врываются в их дома и всех лиц мужского пола от 18 до 64 лет заставляют подписывать контракт на прохождение воинской службы в различных подразделениях — от регулярных частей до национальных батальонов. Жители просят озвучить данные факты, так как местные органы власти закрывают глаза на творящийся беспредел. Этот факт свидетельствует о критическом состоянии укомплектованности личным составом украинской так называемой армии, командование которой для восполнения некомплекта идет на такие крайние меры. Таким образом, украинское военно-политическое руководство продолжает дезинформировать общественность, обвиняя в людских потерях НМ ДНР, вместо того, чтобы признать реальные причины ранений и гибели своих военнослужащих», — подытожил Басурин.

Напомним, службу в рядах ВСУ имеют право проходить лица, достигшие 18-летнего возраста. При этом возрастной ценз составляет 60 лет. В 2014—2016 гг. на Украине мужчины, которых по состоянию здоровья или возрастным ограничениям не взяли на службу в ВСУ, массово записывались в добровольческие батальоны. По данным Донецкого областного военного комиссариата, в 2016 году на службу в ВСУ только из Донецкой области записались 1600 человек.

При этом сегодня, 24 марта, донецкий сайт 62 выложил фото взрыва военного автомобиля «Урал» ДНР на автотрассе в Макеевке. Из-за инцидента общественный транспорт пустили в объезд через пос. Объединенный, приехали пожарные и «скорая», место пожара оцепили силовики. По предварительной информации, «Урал» с боекомплектом врезался в другую боевую машину. Произошло возгорание.

Также сегодня утром, 24 марта, Донецк потряс мощный взрыв, который был слышен в нескольких районах города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях.

В свою очередь 24 марта спикер Народной милиции ЛНР Марочко сказал, что за минувшую неделю подразделения ВСУ 56 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР более 2 тыс снарядов и мины. «За минувшую неделю украинские силовики 56 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе применялись запрещенные Минскими договоренностями 152 и 122-мм артиллерия, 120-мм и 82-мм минометы. Всего по территории республики было выпущено 2084 снаряда и мины», — сообщил он.

Под обстрелы попали позиции ЛНР в районе памятника князю Игорю, в населенных пунктах: Калиновка, Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Сокольники, Фрунзе, Желобок, Донецкий, Желтое, Смелое, Райовка, Пришиб, Хорошее, Петровеньки. Марочко рассказал, что за неделю массированных обстрелов со стороны ВСУ ранения получил один боец ЛНР, который в настоящее время госпитализирован.

Он сообщил, что на текущей неделе войска ЛНР провели занятия по тактической и огневой подготовке с подразделениями разведки, связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и материально-технического обеспечения. «Мы по-прежнему не ослабляем бдительности, уделяя повышенное внимание вопросам безопасности республики. На текущей неделе на полигонах Народной милиции прошли занятия по тактической и огневой подготовке, а также специальной подготовке с подразделениями разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и материально-технического обеспечения. Проведены практические стрельбы и занятия по слаживанию взводов, в ходе которых были отработаны различные тактические задачи, такие как ведение обороны, отражение атаки и переход к контратаке», — добавил Марочко.

По его данным, небоевые потери украинских силовиков составили 15 военнослужащих. «Всего за истекшую неделю стало известно о 15 военнослужащих ВСУ, погибших в результате различных нарушений требований безопасности. ВСУ продолжают нести небоевые потери по причине чрезмерного употребления спиртных напитков. Участились и случаи конфликтов военнослужащих ВСУ с бойцами и националистами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате очередного такого конфликта, случившегося в населенном пункте Станица Луганская, погибло два бойца «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), четверо получили ранения», — уточнил Марочко.

В то же время спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко заявил, что вчера в Донбассе «ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения». По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО больше всего обстрелов произошло на Донецком направлении, где ВС ДНР совершили 42 обстрела, из них 25 — с применением минометов, артиллерии и танков. В Авдеевке боевые действия шли в промзоне и возле позиций Каменка и «Шахта Бутовка». «Оккупанты» применяют миномёты и танки. Обстрелы происходят и днём, и ночью. Пик противостояния зафиксировали между 16 и 19 часами», — сказал Лысенко.

Он уточнил, что во время обстрела со стороны ДНР снаряды повредили крышу частного дома пенсионеров в старой части Авдеевки, в результате инцидента никто не пострадал.

В районе Горловки больше всего обстрелов произошло в Зайцево. «Ночью, около полудня, а также после захода солнца противник организовал там ряд минометных обстрелов. При этом было выпущено более 25 мин. Позже ситуация резко обострилась. «Оккупанты» провели три мощных артиллерийских обстрела, перерывы между ними составили только 20 минут. Всего стрельба велась около 2,5 часов, было выпущено 116 снарядов», — детализировал полковник.

Лысенко отметил, что на Мариупольском направлении войска ДНР совершили 38 обстрелов, в том числе 14 — из тяжелого вооружения. Основной «горячей точкой» вчера было Широкино, где произошло 13 обстрелов. «Оккупанты» применяли миномёты, танки, переносные реактивные установки» Град-П», — рассказал военный. При этом по украинским позициям в Красногоровке войска ДНР «выпустили десять 122-мм снарядов и 28 120-мм мин».

Он также проинформировал, что на Луганском направлении ВС ЛНР 14 раз нарушили режим тишины. В Попаснянском районе произошло три минометных обстрела, при этом было выпущено более 25 мин. Все эти обстрелы произошли во второй половине дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября 2016 года в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. По состоянию на 24 марта 2017 года разведение сил не произошло только в районе Станицы Луганской.