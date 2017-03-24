Киев, 24 марта, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Украинская певица София Ротару во время своего концерта в Киеве упала прямо на сцене. Об этом сегодня, 24 марта, сообщают украинские СМИ.

Pavelnestor София Ротару

Сообщается, что инцидент произошел на юбилейном концерте композитора Руслана Квинты во Дворце спорта в Киеве. Сам юбиляр аккомпанировал Ротару за роялем.

Когда Ротару исполняла одну из своих песен, она подошла к Квинту, который сидел за роялем, и неожиданно упала на него.

Она засмеялась, а Квинт помог ей подняться. По всей видимости, Ротару наступила на подол собственного платья.

Падение прошло без последствий для здоровья певицы.