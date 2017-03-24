Нью-Дели, 24 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум. ВВС Индии намерены начать переговоры о заключении контрактов на приобретение 56 самолетов Airbus C-295, 24 марта сообщает The Economic Times. Самолеты компании Airbus должны заменить британские турбовинтовые самолеты Avro HS-748.

Alexander Flühmann Самолёт Airbus C-295

«Переговоры по контракту на 56 самолетов С-295, которые заменят стареющий парк Avro, скорее всего, начнутся в ближайшее время», — заявил начальник штаба ВВС Индии, главный маршал авиации Б.С. Дханоа (BS Dhanoa).

Представители службы пограничного контроля Индии заявили, что планируют приобрести четыре Airbus C-295 для переброски своих военнослужащих внутри страны.

Таким образом, прогнозируемое число достигнет 60 самолетов Airbus. Поскольку строительство самолетов Airbus C-295 будет осуществляться индийской компанией Tata Group в сотрудничестве с Airbus, численность заказов может увеличиться, учитывая планы министерства гражданской авиации по расширению ближнемагистральных авиарейсов.

Планируется, что первые 16 самолетов Airbus C-295 будут построены компанией Airbus на сборочных линиях в Испании, остальные 40 — индийской компанией Tata Group.