Брюссель, 24 марта, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что продолжающаяся критика президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза может привести к войне на Балканах. Об этом сегодня, 24 марта, пишет Financial Times.

euranet_plus Жан-Клод Юнкер

Юнкер заявил, что поддержка Трампом выхода Великобритании из Евросоюза является «раздражающей» и «опасной». Такие высказывания президента США показывают его плохую осведомленность о сложной истории Европы.

«Я заявил вице-президенту (США Майку Пенсу, —прим. ред.), не надо приглашать другие страны к выходу, потому что если Евросоюз распадётся, в западной части Балкан начнётся новая война», — сказал Юнкер.

Председатель Еврокомиссии пояснил, что балканским странам необходимо продемонстрировать перспективу их членства в Евросоюзе, иначе они снова начнут воевать между собой.

«Если мы оставим их в покое — Боснию и Герцеговину, Сербию, Македонию и Албанию, то они снова вернутся к войне», — заявил Юнкер.

Напомним, ранее Юнкер заявил, что Европейский союз готов к торговой войне с США. Об этом он сказал в контексте нарастающего отчуждения между ЕС и США.