Москва, 24 марта, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Россия и США в результате одной из регулярных видеоконференций признали отсутствие существенных инцидентов в ходе действий ВКС России и ВВС коалиции, возглавляемой США, в Сирии, сообщает пресс-релиз Минобороны России.

Mil.ru Российский военный самолёт в небе Сирии

«В рамках выполнения соглашения подтверждено отсутствие существенных инцидентов в связи с действиями авиации ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции в Сирии», — указано в пресс-релизе.

Кроме того, в ходе видеоконференции были проанализированы действия сторон по урегулированию потенциально конфликтных ситуаций.

Представители России и США отметили эффективность и надёжность созданных на данный момент каналов связи и выразили готовность к продолжению согласованных действий.

Напомним, 20 октября 2015 года начал действовать меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии.