Чебоксары, 24 марта, 2017, 21:40 — ИА Регнум. В Чувашии на заседании ассоциации законодательных органов власти регионов Поволжья предложили закрепить в федеральном законодательстве природоохранные требования для обращения с медицинскими отходами. С таким предложением выступил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, отметив, что в регионе свыше 70% медицинских отходов относятся «к опасным и чрезвычайно опасным». При этом «в обществе отсутствует осведомлённость об опасности медицинских отходов для здоровья». Координатор ассоциации, председатель Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин назвал эту информацию тревожной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Перед началом заседания

В ходе заседания была рассмотрена практика применения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления. В ходе обсуждения спикер пермского Заксобрания Валерий Сухих обратил внимание на то, что «вопросы обращения с отходами производства и потребления частично урегулированы действующим законодательством», «имеются и правовые пробелы». Один из них касается обращения с медицинскими отходами.

«Масштаб проблемы достаточно велик», — подчеркнул парламентарий, отметив, что на территории региона ежегодно образуется более 300 тыс. тонн медицинских отходов, свыше 70% из них относятся к опасным и чрезвычайно опасным отходам. При этом «в обществе отсутствует осведомлённость об опасности медицинских отходов для здоровья»: они содержат «потенциально опасные организмы», которые могут привести к инфицированию человека и загрязнению компонентов окружающей среды, поскольку «длительность выживания патогенных микроорганизмов достаточно велика». Отметим, что в 2016 году в регионе образовано 39 млн тонн бытовых отходов, из них 18 млн тонн (47%) было утилизировано.

«На сегодняшний день отсутствуют требования к получению лицензии, на деятельность по обезвреживанию и размещению медицинских отходов, оформлению паспортов медицинских отходов, нормативов их образования и лимитов их размещения. На медицинские отходы не распространяются требования по уплате за негативное воздействие на окружающую природную среду. Мы поддерживаем необходимость закрепления в федеральном законодательстве природоохранных требований для обращения с медицинскими отходами», — сказал Валерий Сухих.

По его словам, парламент Пермского края уже выходил с законодательной инициативой в Госдуму, предлагая ввести лицензирование деятельности по сбору, утилизации, размещению медицинских отходов, но он не был принят к рассмотрению из-за отсутствия экономического обоснования и заключения правительства РФ. И предложил ассоциации взяться за этот вопрос, чтобы получить заключение. Его поддержали.

В ходе обсуждения был поднят вопрос несанкционированных свалок. К примеру, в Пермском крае в 2016 году выявлено более 1400 таких свалок, их общая площадь составляет порядка 208 га. В Саратовской области в прошлом году ликвидировано свыше 380 несанкционированных свалок. «Понятно, что эта работа продолжается, и очень активно. Но федеральное законодательство не установило источник финансирования этой работы», — обозначил проблему председатель Саратовской областной думы Владимир Капкаев. «Поражает беспечность наша, беззаботность за состояние среды, обитания, за нашу жизнь», — констатировал Фарид Мухаметшин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 марта, в Чебоксарах состоялось XLIX заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. Были обсуждены вопросы патриотического воспитания и обращения с бытовыми отходами.

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