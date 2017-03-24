«Правовой пробел»: в Поволжье обеспокоены медицинскими отходами
Чебоксары, 24 марта, 2017, 21:40 — ИА Регнум. В Чувашии на заседании ассоциации законодательных органов власти регионов Поволжья предложили закрепить в федеральном законодательстве природоохранные требования для обращения с медицинскими отходами. С таким предложением выступил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, отметив, что в регионе свыше 70% медицинских отходов относятся «к опасным и чрезвычайно опасным». При этом «в обществе отсутствует осведомлённость об опасности медицинских отходов для здоровья». Координатор ассоциации, председатель Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин назвал эту информацию тревожной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В ходе заседания была рассмотрена практика применения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления. В ходе обсуждения спикер пермского Заксобрания Валерий Сухих обратил внимание на то, что «вопросы обращения с отходами производства и потребления частично урегулированы действующим законодательством», «имеются и правовые пробелы». Один из них касается обращения с медицинскими отходами.
«Масштаб проблемы достаточно велик», — подчеркнул парламентарий, отметив, что на территории региона ежегодно образуется более 300 тыс. тонн медицинских отходов, свыше 70% из них относятся к опасным и чрезвычайно опасным отходам. При этом «в обществе отсутствует осведомлённость об опасности медицинских отходов для здоровья»: они содержат «потенциально опасные организмы», которые могут привести к инфицированию человека и загрязнению компонентов окружающей среды, поскольку «длительность выживания патогенных микроорганизмов достаточно велика». Отметим, что в 2016 году в регионе образовано 39 млн тонн бытовых отходов, из них 18 млн тонн (47%) было утилизировано.
«На сегодняшний день отсутствуют требования к получению лицензии, на деятельность по обезвреживанию и размещению медицинских отходов, оформлению паспортов медицинских отходов, нормативов их образования и лимитов их размещения. На медицинские отходы не распространяются требования по уплате за негативное воздействие на окружающую природную среду. Мы поддерживаем необходимость закрепления в федеральном законодательстве природоохранных требований для обращения с медицинскими отходами», — сказал Валерий Сухих.
По его словам, парламент Пермского края уже выходил с законодательной инициативой в Госдуму, предлагая ввести лицензирование деятельности по сбору, утилизации, размещению медицинских отходов, но он не был принят к рассмотрению из-за отсутствия экономического обоснования и заключения правительства РФ. И предложил ассоциации взяться за этот вопрос, чтобы получить заключение. Его поддержали.
В ходе обсуждения был поднят вопрос несанкционированных свалок. К примеру, в Пермском крае в 2016 году выявлено более 1400 таких свалок, их общая площадь составляет порядка 208 га. В Саратовской области в прошлом году ликвидировано свыше 380 несанкционированных свалок. «Понятно, что эта работа продолжается, и очень активно. Но федеральное законодательство не установило источник финансирования этой работы», — обозначил проблему председатель Саратовской областной думы Владимир Капкаев. «Поражает беспечность наша, беззаботность за состояние среды, обитания, за нашу жизнь», — констатировал Фарид Мухаметшин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 марта, в Чебоксарах состоялось XLIX заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. Были обсуждены вопросы патриотического воспитания и обращения с бытовыми отходами.
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