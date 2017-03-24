Дамаск, 24 марта, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска восстановили контроль над промышленной зоной на востоке Дамаска, которая ранее была захвачена боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 24 марта, говорится в сообщении, распространенном командованием Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

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Сообщается, что элитные подразделения сирийской армии восстановили контроль над всеми объектами, ранее захваченными боевиками в промышленной зоне на востоке Дамаска.

«Подразделения наших вооруженных сил при сотрудничестве с отрядами союзников вернули под свой контроль все объекты и комплексы зданий, куда ранее проникли террористы из «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) и лояльных ей группировок в промышленном районе на севере Джобара», — сказано в сообщении сирийского верховного командования.

Сирийская армия после того, как выбила боевиков из промышленного района, продолжила их преследование, наступая вглубь Джобара. Минобороны Сирии уточняет, что боевики несут большие потери.

«За последние 48 часов фабричный район превратился в кладбище для сотен боевиков, которые были ликвидированы здесь», — сказано в сообщении верховного командования Сирии.

Инженерные бригады сирийской армии приступили к обезвреживанию мин и взрывных устройств, которые оставили после себя бандформирования в здании текстильной фабрики и на примыкающих к ней зонах.