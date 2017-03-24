Уфа, 24 марта, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Батончики из кузнечиков

ИА REGNUM СМИ Башкирии

20 марта ИА «Стерлеград» сообщило о деталях встречи в полномочном представительстве Башкирии при президенте РФ российских предпринимателей с израильскими бизнесменами. Во встрече приняли участие руководитель секретариата Делового совета ШОС Сергей Канавский, президент ТПП Башкирии Азат Фазлыев, и.о. президента ТПП Израиля Валерий Мигиров, а также представители бизнеса. «Нас заинтересовали технологии, которые применяются в Израиле в самых разных отраслях, — поделился своими впечатлениями Азат Фазлыев. — Например, одна компания, известная как Steak TzarTzar (в переводе с иврита «стейк из кузнечика»), в условиях нехватки протеинов обратила внимание на насекомых. На экологической ферме они выращивают кузнечиков и сверчков. Их охотно закупают компании, производящие протеиновые батончики и напитки. Ещё одно ноу-хау израильских бизнесменов — производство экологической одноразовой посуды из отходов выращивания с/х культур, в частности, кукурузы. В отличие от пластиковой, такая посуда не наносит вреда окружающей среде». По словам Фазлыева, иностранные бизнесмены испытывают в России те же проблемы, с которыми в полной мере сталкиваются и наши предприниматели, находясь за рубежом.

Наш кирпич в активы Трампа

«Горобзор» в этот день отметил, что владелец группы компаний «Башкирский кирпич», экс-депутат Госсобрания республики Вадим Гатауллин значится в списке 63 лиц, представителей российской элиты, которые в свое время инвестировали в активы Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters. По оценкам издания, инвестиции господина Гатауллина в активы президента США составили как минимум 98,4 млн долларов. Так, в 2011 году башкирский предприниматель купил квартиру в одном из семи высотных зданий во Флориде. Апартаменты в Trump Hollywood обошлись ему почти в 3,5 млн долларов. В начале 2012 года владелец «Башкирского кирпича» купил еще одну квартиру в том же здании за 920 тыс. долларов, а несколько месяцев спустя продал ее за 1 млн. В 2016 году господин Гатауллин продал первую квартиру за 4 млн долларов. В 2015—2016 годах компания башкирского бизнесмена продала шесть объектов недвижимости в округе Майами-Дейд, прибыль составила почти 238,5 тыс. долларов.

Дела семейные

Ряд СМИ 20 марта сообщил, что в Башкирии создан Координационный совет при правительстве республики по государственной семейной политике. Решение об этом принято на заседании президиума правительства республики. Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова, в число задач совета войдут анализ, обсуждение и совершенствование практики — форм и методов — реализации региональной семейной политики, а также организация взаимодействия органов исполнительной власти республики, научных, общественных организаций и муниципалитетов по широкому кругу аспектов развития института семьи. По словам министра, деятельность совета затронет вопросы демографии и здравоохранения, мер поддержки семей, воспитания и образования детей, жилищной и миграционной политики. Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов поручил координировать все процессы в рамках стратегической инициативы «Семья Республики Башкортостан — 2030», которая включает механизмы профилактики неблагополучия и стимулирования саморазвития через государственные образовательные, жилищные, предпринимательские, досуговые программы и проекты. Вопросы семейной политики и демографии в Башкирии в 2017 году приобрели особую значимость. 10 февраля глава региона Рустэм Хамитов провел совещание с участием глав муниципалитетов республики, на котором поручил разработать комплекс дополнительных мер по улучшению демографической ситуации, в том числе по повышению рождаемости в регионе.

Путин и муфтий

21 марта ИА «Башинформ» сообщило, что Владимир Путин встретился с председателем Центрального духовного управления мусульман, верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. Глава государства обсудил с духовным лидером текущие вопросы деятельности мусульманской уммы. Встреча состоялась в продолжение регулярного общения главы государства с представителями российских религиозных конфессий.

Ещё один ребёнок умер в больнице

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в больнице города Давлеканово скончалась трехлетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По версии следствия, утром 14 февраля девочка из города Давлеканово поступила в местную больницу с жалобами на боли в животе. После осмотра она была отправлена домой. Спустя несколько часов девочку госпитализировали с ухудшением состояния, через непродолжительное время пациентка скончалась. Предварительная причина смерти — острый миелобластный лейкоз.

Накануне министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку по факту смерти годовалого мальчика в Бакалинской центральной районной больнице.

Госдолг Башкирии не хотят увеличивать

«Коммерсантъ в Уфе» 21 марта сообщил, что Башкирия намерена в ближайшие три года увеличить объем заимствований путем ежегодного размещения государственных облигационных займов. Кабмин утвердил предельные объемы таких заимствований. Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, до конце 2019 года власти намерены разместить бумаги в общей сложности на 11 млрд рублей, из которых на 1,5 млрд — до конца текущего года, в 2018 году — на 4,5 млрд, в 2019 году — на 5 млрд рублей. В настоящее время, по данным Минфина, в обращении находятся три выпуска государственных ценных бумаг республики общим объемом 9,55 млрд рублей. В октябре текущего года планируется погашение выпуска 2015 года в объеме 1,2 млрд рублей, в 2019 году — выпуска 2014 года на 5,1 млрд рублей, в 2020 году — выпуска 2015 года на 4 млрд рублей. Объем государственного долга республики на 1 января составлял 23,6 млрд рублей, из которых 11,34 млрд — по бюджетным кредитам, 9,55 млрд — по государственным ценным бумагам, 2,5 млрд — перед банками, 229,43 млн — по госгарантиям. К 2019 году, как следует из планов Минфина, объем госдолга должен снизиться до 23,12 млрд рублей. Ранее в Минфине сообщали, что до 2019 года планируют ежегодно погашать 6,5−6,9 млрд рублей госдолга с тем, чтобы снизить его до 21% от доходов бюджета (в 2015 году этот показатель составлял 22,3%). Для сохранения долговой нагрузки на низкорисковом уровне власти планируют привлекать бюджетные кредиты для замещения рыночных заимствований, ограничить долю краткосрочных обязательств в структуре госдолга до 15% от его общего объема, регулярно рефинансировать обязательства за счет размещения облигаций, поддерживать кредитные рейтинги и репутацию надежного заемщика.

Соль подорожала. И картошка

22 марта «Спутник ФМ Уфа» сообщил, что в Башкирии за неделю подорожали картофель и морковь, а мука и яблоки — подешевели. Больше всего с 16 по 20 марта в республике подорожал картофель. Стоимость этого овоща выросла на 3,1% до 22 рублей за килограмм. На 1,7% подорожала морковь, капуста белокочанная — на 1,5%, масло сливочное — на 1,4%. Также за минувшую неделю стала дороже поваренная соль на 0,7%, а баранина — на 0,6%. Между тем куриные яйца и охлажденные и мороженые куры подешевели на 1% — 55,63 рубля за десяток и 124,92 рубля за килограмм. На 1,1—1,4% стали дешевле в Башкирии подсолнечное масло, вермишель и яблоки — 99,61 рубля, 46,43рубля и 72,47 рубля. Пшеничная мука подешевела на 1,6%, или 28,99 рубля за килограмм.

«Башнефть» дала меньше топлива

Ряд СМИ в этот день отметил, что НК «Роснефть» в начале марта сократила производство топлива на группе нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти» в Уфе в связи с текущими ремонтами. В компании называют снижение объемов временным и объясняют ремонтом уфимских объектов, в том числе их приведением в соответствие требованиям надзорных органов. В то же время, по словам начальника управления контроля ТЭК ФАС России Дмитрия Махонина, в первой декаде марта на заводах «Башнефти» произошел технологический сбой. До конца марта «Роснефть» обещает восстановить среднемесячный объем производства бензинов на уфимском узле. В ФАС внимательно наблюдают за ситуацией, добавил представитель ведомства.

Наследие Уфы горит…

«Уфа-пресс» 22 марта сообщил, что рано утром вспыхнуло чердачное помещение двухэтажного административного здания лакокрасочного завода на улице Зенцова. Особняк заводоуправления, построенный в начале 20-го века в стиле деревянного («северного») модерна, является частью комплекса объекта культурного наследия регионального значения «Завод пивоваренный Фон-Вакано» и единственным сохранившимся в Уфе памятником этого стиля. В 2014 году владельцы лакокрасочного завода провели «реконструкцию» фасада заводоуправления, которая нанесла серьезный ущерб внешнему виду здания. В 2015 году руководство республиканского Минкульта обратилось с исковым заявлением в суд с требованием вернуть зданию первоначальный вид и его историческую ценность. Ленинский районный суд удовлетворил иск, а также обязал владельцев установить на фасаде здания информационные данные об объекте культурного наследия. ЗАО «Уфимский лакокрасочный завод» было привлечено к административной ответственности с наложением штрафа 200 тыс. рублей. Активисты общественного движения «Архзащита Уфы» считают, что ночное ЧП — результат умышленного поджога, поскольку участок в тихом центре города облюбован застройщиком.

… и сносится

23 марта ряд СМИ продолжил тему уничтожения исторического наследия Уфы. В столице республики начали сносить часть здания 11-го Приходского училища на улице Кустарной, 19. Здание представляет культурную и историческую ценность и, по сути, является памятником истории и архитектуры губернского города, считают общественники. В 2014 году оно не было включено в реестр объектов культурного наследия, и даже несмотря на то, что каменный дом хорошо сохранился, было решено его снести. Застройщик заверяет, что старая часть здания, постройки конца XIX века, будет сохранена. На месте сноса будет построен 21-этажный дом. Домовладение впервые как Городское приходское училище встречается в Справочной книге Уфы за 1908 год. В двухэтажном здании учились дети рабочей окраины. В последующем в стенах Приходского училища №11 располагались художественно-графическое отделение Уфимского педагогического училища №2, детдом.

Представлена посмертно

«Стерлитамакский портал» в этот день сообщил, что в уфимской больнице скончалась жительница Стерлитамака Екатерина Слегина, спасшая двух братиков и бабушку из горящего дома. Страшный пожар произошел в селе Ермолаево Куюргазинского района республики. В пожаре погибла одна женщина, четверо пострадали, среди них — 20-летняя Катя Слегина с ожогами 3-й степени (почти 60% кожи) и ее младшие братья — 9-летний Арсений и 2-летний Гриша. Следственный комитет выдвинул две версии причины трагедии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. МЧС Башкирии готовит ходатайство о награждении Екатерины медалью «За отвагу на пожаре».

Знахарей пустят в больницы: назад в будущее

Ряд СМИ 23 марта сообщил, что республиканские власти дали добро на использование методов народной медицины в лечебных учреждениях по решению их руководителей. Для того, чтобы получить право заниматься народной медициной, целителям и знахарям нужно будет зарегистрироваться в качестве ИП, а после этого получить в республиканском Минздраве разрешение, действительное в течении пяти лет. Минздрав Башкирии также прописал правила для целителей в специальном регламенте. Согласно ему, народной медициной считаются «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья».

Я б в чиновники пошёл

«Business FM Уфа» в этот день сделал вывод, что работать в региональных госорганах выгоднее, чем в федеральных. Гражданские служащие органов исполнительной власти субъектов страны в прошлом году получали в полтора раза больше, чем в территориальных федеральных органах. Служащие территориальных федеральных органов исполнительной власти Башкирии в прошлом году получали 40,8 тыс. рублей в месяц. Это выше на 20% по отношению к 2015-му. В органах местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — почти 34 тыс.: их зарплата выросла на 2,8%. В целом по стране больше всех среди служащих территориальных федеральных органов исполнительной власти в прошлом году получали в Министерстве иностранных дел — в среднем 78,7 тыс., в службе по финансовому мониторингу — 70,8 тыс.; свыше 50 тыс. в службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и агентстве лесного хозяйства. Меньше всех — в службе судебных приставов и агентстве по управлению государственным имуществом (чуть более 32 тыс. рублей). Самой укомплектованной работниками оказалась государственная фельдъегерская служба: здесь почти 100% кадров. Больше всего работников требуется в федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: здесь укомплектованность составила около 62%.

Сталина на них нет

24 марта газета «Республика Башкортостан» сообщила, что республиканское отделение КПРФ намерено поддержать инициативу активистов, предлагающих установить в Уфе памятник Сталину. «На состоявшемся недавно партийном пленуме мы поддержали эту инициативу и обязательно окажем содействие», — сказал первый секретарь башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. По его словам, «нынешний капитализм… нельзя представить без инфляции, без роста цен на энергоносители, на проезд в транспорте, на продукты и другие товары». Между тем «советский социализм был свободен от этих «прелестей». «Особенно в этом смысле выделяется сталинская политика снижения цен», подчеркнул партиец. Напомним, памятник вождю народов собирается установить в Уфе группа гражданских активистов, считающих, что имя Иосифа Сталина незаслуженно забыто и что «Россия до сих пор живет достижениями эпохи Иосифа Виссарионовича». Активисты собирают подписи под обращением к городским властям с просьбой найти в городе место для монумента и обещают открыть расчетный счет, куда сочувствующие смогут перечислять пожертвования.

Чиновники не платят, расплачивается бюджет

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день отметил, что за несвоевременную оплату работ по муниципальным и государственным контрактам Башкирии начислено 178 млн рублей штрафа, сообщил сегодня на совещании по вопросам соблюдения законодательства при исполнении госконтрактов генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Это сумма, начисленная региональному бюджету, после того как заказчики не оплатили работы в срок, а предприниматели взыскали неустойку и плату за использование чужих денежных средств в судах. «В ряде случаев чиновники не только не оплачивают обязательства, но даже после обращения предпринимателей в суд не принимают мер по добровольному погашению задолженности. В результате региональные бюджеты несут потери», — передает агентство слова генпрокурора. Из приведенной им статистики в Башкирии была отмечена самая высокая сумма штрафов. Общая задолженность по госконтрактам в республике не приводится. В России она составляет 14 млрд руб.

Проворовалась в банке

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии, в Чишмах 26-летняя сотрудница банка предстала перед судом за подделку документов. Женщина, работая в банке, с сентября 2014 года по апрель 2015 года печатала фальшивые документы о снятии вкладчиками денег. Суммы, как сообщили в районной прокуратуре, были самые разные: от 500 рублей до 376 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила порядка 1,3 млн рублей. Но похищенное пришлось вернуть: на злоумышленницу пожаловалось руководство банка. Дело дошло до суда. Подсудимая частично признала свою вину и выплатила около 200 тыс. рублей. Вердикт суда: 4 года условно и взыскание 1,1 млн рублей.