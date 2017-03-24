Рим, 24 марта, 2017, 21:10 — ИА Регнум. «Italexit — новая головная боль Евросоюза. Итальянская проблема заботит Европейскую комиссию куда больше, чем торжественные мероприятия в честь юбилея, — пишет газета. — Партия «5 звезд» Беппе Грилло, лидирующая по всем опросам (демократы во главе с Ренци уступают ей 7%), заявляет, что ЕС — недемократическая организация и Риму следует ее покинуть. Если Грилло победит на выборах (в чем сегодня нет сомнений), он обещает устроить референдум за выход из Евросоюза».

Maxpixel.freegreatpicture.com Флаг ЕС

Правда, отмечает испанское СМИ, у ЕС есть некоторое время для того, чтобы перевести дух и осмыслить ситуацию, поскольку «все говорят о том, что выборы в Италии пройдут не раньше 2018 года, после того как все определится с властью во Франции и Германии. Однако сомнительно, что за это время в Италии что-то изменится: власти подчеркнуто не ищут ответов на массовый приток в страну беженцев, не пытаются выиграть у популистов борьбу за электорат, не торопятся помочь обнищавшему среднему классу. В таких условиях рассчитывать на победу могут только популисты».