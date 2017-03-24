Магнитогорск, Челябинская область, 24 марта, 2017, 21:07 — ИА Регнум. 24 марта в Магнитогорске состоялся первый матч финала Восточной конференции.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) 2:1 ОТ2 (0:0 1:1 0:0 0:0 1:0), счёт в серии 1:0

Второй матч между «Металлургом» и «Ак Барсом» состоится послезавтра, 26 марта, а завтра СКА и «Локомотив» проведут второй матч финала Западной конференции.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.