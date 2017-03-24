Краснодар, 24 марта, 2017, 20:53 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Краснодар» был разыгран товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Rus-boys.ru/ Россия — Кот-д'Ивуар 0:2

На 30-й минуте матча ивуарийский форвард Жонатан Коджиа открыл счет в матче мощным ударом в дальнюю девятку после ошибки Ильи Кутепова — 0:1.

В середине второго тайма вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа удвоил преимущество гостей после сольного прохода — 0:2.

Статистика матча (Россия/Кот-д'Ивуар)

Удары 12/8

Удары в створ ¾

Владение 62%/38%

Фолы 15/7

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Семенов, Самедов, Ерохин, Жирков, Головин, Зобнин, Бухаров, Полоз.

Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Байи, Дели, Бакайоко, Канон, Кессие, Ди, Заа, Дукуре, Сьо, Коджиа.

Главный арбитр матча: Александру Ролеа.

Предупреждения: Ди — 38, Кудряшов — 61, Байи — 84.

Голы: Коджиа 30 — 0:1, Заа 70 — 0:2.