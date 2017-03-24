Лидеры английских клубов принесли Кот-д'Ивуару победу над Россией
Краснодар, 24 марта, 2017, 20:53 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Краснодар» был разыгран товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.
На 30-й минуте матча ивуарийский форвард Жонатан Коджиа открыл счет в матче мощным ударом в дальнюю девятку после ошибки Ильи Кутепова — 0:1.
В середине второго тайма вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа удвоил преимущество гостей после сольного прохода — 0:2.
Статистика матча (Россия/Кот-д'Ивуар)
Удары 12/8
Удары в створ ¾
Владение 62%/38%
Фолы 15/7
Составы на матч:
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Семенов, Самедов, Ерохин, Жирков, Головин, Зобнин, Бухаров, Полоз.
Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Байи, Дели, Бакайоко, Канон, Кессие, Ди, Заа, Дукуре, Сьо, Коджиа.
Главный арбитр матча: Александру Ролеа.
Предупреждения: Ди — 38, Кудряшов — 61, Байи — 84.
Голы: Коджиа 30 — 0:1, Заа 70 — 0:2.