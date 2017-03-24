Гонконг, Китай, 24 марта, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Правительство Гонконга приказало отозвать мясо, поставляемое бразильскими экспортерами, в отношении которых проводятся государственные проверки, 24 марта сообщает Associated Press.

Pixabay.com Мясо

Шесть бразильских экспортеров, замешанных в скандале c некачественной продукцией, поставляли мясо в Гонконг, заявил секретарь по вопросам продовольствия и здравоохранения Ко Винг-ман.

В министерстве сельского хозяйства Бразилии пока не прокомментировали заявление властей Гонконга.

Напомним, в 2016 году Гонконг импортировал более 735 тыс. тонн бразильского мяса на общую сумму около $1 млрд 750 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта стало известно, что правительство КНР приостановило импорт бразильского мяса в связи с расследованием в отношении экспортеров, подозреваемых в поставках некачественной продукции.

Правительство Бразилии частично приостановило экспорт мяса. 21 компания находится под следствием.

24 марта премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что власти КНР планируют увеличить поставки австралийской мясной продукции.