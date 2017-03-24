Индия начала разработку собственного беспилотника
Нью-Дели, 24 марта, 2017, 20:50 — ИА Регнум. В Индии началась разработка беспилотной версии легкого боевого самолета LCA Tejas, сообщает индийская газета The Economic Times. По информации издания, для этого сформирована специальная рабочая группа.
Сообщается, что группа уже приступила к перепрофилированию проекта легкого истребителя в беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Представители индийской авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) заявляют, что этот проект может быть реализован в довольно короткий срок.
По их словам, исследования ведутся не только по теме создания БПЛА на базе легкого истребителя Tejas, но и по разработке беспилотной версии вертолета Chetak.
Концепция применения беспилотного истребителя предусматривает его использование в приграничных операциях, связанных с серьезным риском для пилотов при полетах над территорией противника.
В Индии также идут работы над проектом боевого БПЛА Aura, на который планируется установка модифицированной версии двигателя Kaveri, разработанного в Индии.
Напомним, ВВС Индии заключили контракт на покупку 123 легких истребителей LCA Tejas, производящихся в Индии национальной компанией HAL.