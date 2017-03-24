Нью-Дели, 24 марта, 2017, 20:50 — ИА Регнум. В Индии началась разработка беспилотной версии легкого боевого самолета LCA Tejas, сообщает индийская газета The Economic Times. По информации издания, для этого сформирована специальная рабочая группа.

Ashwin Kumar LCA Tejas ВВС Индии

Сообщается, что группа уже приступила к перепрофилированию проекта легкого истребителя в беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Представители индийской авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) заявляют, что этот проект может быть реализован в довольно короткий срок.

По их словам, исследования ведутся не только по теме создания БПЛА на базе легкого истребителя Tejas, но и по разработке беспилотной версии вертолета Chetak.

Концепция применения беспилотного истребителя предусматривает его использование в приграничных операциях, связанных с серьезным риском для пилотов при полетах над территорией противника.

В Индии также идут работы над проектом боевого БПЛА Aura, на который планируется установка модифицированной версии двигателя Kaveri, разработанного в Индии.

Напомним, ВВС Индии заключили контракт на покупку 123 легких истребителей LCA Tejas, производящихся в Индии национальной компанией HAL.