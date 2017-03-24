Варшава, 24 марта, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Четырнадцать мужчин и женщин в возрасте 20 лет разделись донага и зарезали овцу в бывшем нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау, заявили сотрудники музея, 24 марта сообщает Agence France-Presse.

Adam Tas Ворота концлагеря Освенцим

Позднее молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет приковали себя друг к другу перед воротами концлагеря возле надписи «Arbeit macht frei» (Работа делает свободным), говорится в заявлении государственного музея Польши. В момент прибытия полиции на воротах концлагеря был размещен баннер с надписью «Любовь».

"Люди были доставлены в полицейский участок для проведения допроса. На месте происшествия находится большая группа полицейских», — заявила пресс-секретарь местной полиции Малгожата Юречка.

Юречка добавила, что об инциденте будет проинформирована прокуратура, а молодым людям «скорее всего, будет предъявлено обвинение в осквернении памятника или другого исторического места».

«Впервые подобное произошло в Освенциме. Я не знаю, каковы были их мотивы», — заявил директор Мемориала и музея Аушвиц-Биркенау Петр Кивински.

Напомним, с 1940 по 1945 год в лагере Аушвиц-Биркенау убили 1 млн евреев. Согласно данным музея Аушвиц-Биркенау, более 100 тыс. неевреев, включая советских военнопленных, борцов антинацистского сопротивления, поляков и цыган, также погибли в лагере смерти.