Вашингтон, 24 марта, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Власти США ввели санкции против 30 граждан и ряда компаний из 10 стран, подозреваемых в связях в Корейской Народно-Демократической Республикой, Исламской Республикой Иран и Сирией и нарушающих закон США о запрете распространения оружия массового поражения и ракетных технологий. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

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Сообщается, 11 граждан и компаний обвиняются в причастности к поставкам иранского оружия в Йемен хуситам, остальные — «в других нарушениях».

Также известно, что под санкции попали граждане и компании из Китайской Народной Республики и Объединенных Арабских Эмиратов. Уточняется, что в черные списки попали шесть китайских компаний, трое граждан КНР, одна компания из КНДР и фирма Mabrooka Trading из ОАЭ.

Другие новые 19 фигурантов санкционного списка попали в поле зрения правительства США из-за оказания поддержки Ирану, КНДР и Сирии.