Белград, 24 марта, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») попросил прощение у сербов за то, что в 1999 году Россия не смогла помочь им в трудную минуту.

Улица Белграда после бомбардировки

«Решение о бомбежках Югославии в 1999 году не могло быть оправдано никакими благими намерениями тех, кто принимал это решение. И тогда Россия не смогла помочь Сербии, простите нас за это», — сказал Толстой, выступая в день 18-ой годовщины бомбардировок Югославии на митинге в Белграде.

«Мы получили вместе с вами урок, который мы никогда не забудем. Сегодня в мире другая Россия, сегодня в мире другая Сербия. Мы знаем точно, что, кроме экономического процветания, которого я желаю народу Сербии, есть и другие очень важные вещи. Это чувство собственного достоинства, это суверенитет страны, это право наших детей самим решать, в какой стране они хотят жить», — сказал парламентарий.

Директор канцелярии по Косову и Метохии правительства Сербии Марко Джурич и вице-спикер Госдумы Петр Толстой приняли участие в панихиде по жертвам натовских бомбардировок Югославии 1999 года. Богослужение прошло в русской церкви Святой троицы в центре Белграда.

24 марта исполняется 18 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославии. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. человек, две трети из которых — мирные жители, материальный ущерб составил до $100 млрд.