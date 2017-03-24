Грозный, 24 марта, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Стали известны имена погибших бойцов Росгвардии при вооруженном нападении на воинскую часть в станице Наурской в Чечне. В списке геройски павших в бою военнослужащих, опубликованном ведомством, два уроженца Казахстана и четверо жителей из разных регионов России, в том числе трое бойцов — из республик Северного Кавказа и один — из Пермского края. Как пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе» это:

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии на учениях

Анатолий Ермолаев — старший сержант, начальник радиоузла, уроженец Актюбинской области Казахстана;

Дмитрий Гурат — младший сержант, военный водитель из Карагандинской области Казахстана;

Ильдус Кучукбаев — младший сержант, наводчик взвода охраны, уроженец Перми;

Амин Алиев — старший сержант, командир отделения взвода охраны, уроженец Эльбрусского района Кабардино-Балкарии;

Арсен Рамазанов — рядовой, радиотелефонист — уроженец селения Корш Рутульского района Дагестана;

Заурбек Акбиев — ефрейтор, пулеметчик, уроженец села Кизляр Моздокского района Северной Осетии.

В военном госпитале города Грозного находятся трое военнослужащих, получивших ранения разной степени тяжести в ходе нападения боевиков: майор Евгений Савинов из Казахстана, старший лейтенант Владимир Серов из станицы Галюгаевской Ставропольского края и рядовой Рамазан Имангалиев из Цунтинского района Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня ночью, около 02:30, группа вооруженных бандитов совершила нападение на военную часть Росгвардии в Наурском районе Чечни. Бойцы Росгвардии отразили атаку боевиков, уничтожив шестерых бандитов. В результате боестолкновения погибли также шесть силовиков, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

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Нападение на часть Нацгвардии в Чечне: убиты боевики

В Росгвардии сообщили, что все шестеро погибших в Чечне военнослужащих будут представлены посмертно к наградам за мужество и героизм. Семьям погибших по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова поручено оказать помощь.