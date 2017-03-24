Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Журналист ИА REGNUM Инга Слажинскайте получила специальный приз губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Приз «За вклад в развитие информационного пространства Ленинградской области и высокое профессиональное мастерство» был вручен в ходе церемонии награждения лауреатов XXII профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо» — 2016.

Piter.tv Инга Слажинскайте получает специальный приз губернатора Ленобласти

Вручая памятный диплом и ценный подарок, глава Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области Наталья Шелудько отметила, что Инга Слажинскайте освещает события в регионе с 2011 года, и с тех пор, вместе с другими журналистами и представителями областных властей, проехала многие сотни километров по дорогам Ленобласти, поэтому хорошо знает ее изнутри.

В ответ корреспондент ИА REGNUM призналась в искренней любви к Ленинградской области. Она отметила, что в силу разных обстоятельств на некоторое время прерывала свою журналистскую работу в регионе, но как только появилась возможность ее возобновить, она с радостью ею воспользовалась.

ИА REGNUM Инга Слажинскайте с памятным дипломом

Сегодня же в ходе церемонии конкурса «Золотое перо» приз в номинации «Сенсация районного масштаба» был присужден репортеру телеканала ЛОТ Анастасии Щербаковой. Журналист областной телекомпании была награждена за репортаж, посвящённый истории одной из деревень в глубинке области, в которой увековечили память жителей, ставших жертвами незаконных политических репрессий в 1930-е годы.

Губернатор Ленинградской области традиционно поощряет специальными призами наиболее активных представителей СМИ, а также различные медиа-проекты. В предыдущие годы лауреатами становились журналисты районных и региональных изданий, различные творческие коллективы СМИ.

XXII профессиональный конкурс журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо» проводился для выявления журналистов и творческих коллективов, добившихся своей деятельностью наибольшего уважения и признания по итогам 2016 года.

Журналисты Петербурга и Ленобласти, штатные и внештатные авторы, редакции и творческие коллективы выдвинули на конкурс материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в 2016 году в региональных, общенациональных и иностранных СМИ.