Киев, 24 марта, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Пять отделений Сбербанка на Украине приостановили свою работу. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Сбербанк России

Сообщается, что свою работу приостановили отделения Сбербанка в Днепре (бывший Днепропетровск), Запорожье, Сумах, Виннице и одно отделение в Киеве.

Украинские радикалы проводят свои акции перед отделениями российских банков на Украине. Они требуют их полного закрытия и выдворения этих банков с Украины.

В Виннице радикалы перекрыли вход в отделение Сбербанка и облили здание краской. Ранее радикалы в заложили шлакоблоками входы в отделения Сбербанка в Киеве и Тернополе.

«На текущий момент приостановлена работа пяти отделений банка: в Днепре, Запорожье, Сумах, Виннице и одного киевского отделения. По факту всех инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы», — сказано в сообщении пресс-службы Сбербанка на Украине.

Напомним, после того, как украинские власти ввели санкции против украинских банков с участием российского государственного капитала (к таким относится и Сбербанк на Украине), Сбербанк заявил, что собирается уходить с Украины.