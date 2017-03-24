Грозный, 24 марта, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Шестеро погибших в Чечне бойцов Росгвардии будут представлены к наградам за мужество и героизм посмертно. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

Семьям погибших директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поручил оказать помощь, сообщили ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе ведомства.

«Ценой своей жизни они спасли сослуживцев и их семьи. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в это трудное для них время», — сказал глава ведомства сегодня, 24 марта, во время церемонии вручения государственных и ведомственных наград военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, ранее отличившимся в ходе выполнения служебно-боевых и оперативно-служебных задач.

Участники мероприятия почтили минутой молчания своих товарищей, погибших в ходе боестолкновения с боевиками в Чечне.

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Нападение на часть Нацгвардии в Чечне: убиты боевики

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное нападение группы боевиков на военную часть Росгвардии в Наурском районе Чечни произошло сегодня ночью, около 02:30. В ходе боя шестеро нападавших были уничтожены. В результате боестолкновения погибли также шесть силовиков, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что целью боевиков было оружие, находившееся в части, с помощью которого члены НВФ намеревались провести серию терактов. У самих бандитов также было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников.

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