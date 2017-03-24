Возле международного аэропорта Бангладеш прогремел взрыв
Дакка, 24 марта, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Террорист-смертник атаковал международный аэропорт Бангладеш, согласно заявлению полиции, 24 марта сообщает Reuters.
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Дакка. Международный аэропорт
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Взрыв произошел возле полицейского контрольно-пропускного пункта, заявил представитель полиции Рухул Амин.
В настоящий момент правоохранительные органы Бангладеш не предоставили информацию о возможных жертвах теракта.
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Напомним, неделю назад аналогичное нападение произошло на военной базе недалеко от международного аэропорта города Дакка, столицы Бангладеш.