Дакка, 24 марта, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Террорист-смертник атаковал международный аэропорт Бангладеш, согласно заявлению полиции, 24 марта сообщает Reuters.

Wonderlane Дакка. Международный аэропорт

Читайте также: В Индонезии предотвратили создание тренировочного лагеря джихадистов

Взрыв произошел возле полицейского контрольно-пропускного пункта, заявил представитель полиции Рухул Амин.

В настоящий момент правоохранительные органы Бангладеш не предоставили информацию о возможных жертвах теракта.

Читайте также: Global Times: двойные стандарты Запада посрамлены после теракта в Лондоне

Напомним, неделю назад аналогичное нападение произошло на военной базе недалеко от международного аэропорта города Дакка, столицы Бангладеш.