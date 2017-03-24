Харьков, Украина, 24 марта, 2017, 19:41 — ИА Регнум.



Kharkiv.dsns.gov.ua Балаклея

В городе Балаклее Харьковской области Украины пожарные потушили пожар на военных складах. В настоящее время идет разминирование территории. Об этом 24 марта на брифинге руководства Штаба по вопросам ликвидации последствий взрывов в Балаклее заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, передает ИА REGNUM.

«Пожар остановлен на арсенале полностью, сейчас происходит ликвидация последствий пожара. Что касается ущерба, который на сегодня, — мы только утром прекратили тушение пожара, я отмечал, что проделываем проходы к хранилищам, к всему, чтобы провести нормальную инвентаризацию, посчитать, выйти на те показатели, которые мы сегодня имеем в связи с этим бедствием», — заверил Павловский.

В свою очередь, первый заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий отметил, что пиротехники уже очистили от боеприпасов три сектора 10-километровой зоны поражения. «Основное задание, которое мы проводим на данный момент — очищение территории города Балаклея и прилегающих сельских населенных пунктов от взрывоопасных предметов. Это задание вчера во время посещения г. Балаклеи поставил премьер-министр Украины. Сейчас над этим заданием работает девять пиротехнических групп. Территория города разделена на девять секторов, из которых три уже очищены от взрывоопасных предметов, а также четыре сельских населенных пункта, которые прилегают к г. Балаклея. Выполнены 146 заявок от местного населения (по вывозу боеприпасов — ред.). Следующее задание, которое выполняют спасатели пожарных подразделений, — тушение пожаров на территории г. Балаклея, а также подвоз воды для обеспечения бесперебойной работы пожарных подразделений министерства обороны, которые привлечены к ликвидации пожаров», — сказал Мельчуцкий.

Кроме того, губернатор Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная отметила, что в результате ЧП как минимум 23 объекта жилой и социальной сферы получили повреждения. «На сегодня мы посчитали уже 23 объекта в разной степени повреждения. Объекты, безусловно, будут добавляться и степень повреждения будет разной», — пояснила Светличная.

Она также сообщила, что с правительством Украины достигнута договоренность о выделении средств из Резервного фонда для восстановления разрушенного жилья и компенсации убытков всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в г. Балаклее вспыхнул пожал на военных складах ВСУ. На объекте хранились ПЗРК, 122 мм и 152 мм снаряды. Власти и силовики эвакуировали из 10-километровой зоны поражения до 20 тыс. человек. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул БПЛА. В результате ЧП погибла одна женщина, еще две женщины получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице. Президент Украины Петр Порошенко заявил, Евратлантический координационный центр реагирования на катастрофы начал процедуру по оказанию помощи Украине в разминировании Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. «ЕАКЦРК начал процедуры, чтобы оказать помощь Украине по разминированию в Балаклее. Благодарен НАТО за быстрое реагирование на мою просьбу», — отметил Порошенко.