Балаклея, Украина, 24 марта, 2017, 19:40 — ИА Регнум. От пожара и взрывов военных складов в городе Балаклея Харьковской области Украины пострадало большое количество людей, сообщает RT со ссылкой на заявление очевидца произошедшего.

Kharkiv.dsns.gov.u Балаклея

«По новостям рассказывают, что пострадавших нет, но в больницах их полно», — заявил журналистам местный житель, представившийся Евгением.

По его словам, более всего от взрывов пострадали частные дома, вокзальный район и двух-пятиэтажные жилые дома на военной базе.

Очевидец сообщил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Украины по всему городу собирают неразорвавшиеся мины, которыми усыпаны кварталы Балаклеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальные украинские власти заявили об одном погибшем и двоих пострадавших от пожара и взрывов крупнейшего склада боеприпасов в городе Балаклея.

Кроме того, местные власти заявляют, что въезд на территорию Балаклеи открыт, и до 70% населения уже вернулись в свои дома.

При этом сообщается, что взрывы боеприпасов не прекратились, лишь их интенсивность пошла на спад.