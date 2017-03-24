Москва, 24 марта, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 марта проведет переговоры в Москве с премьер-министром Сербии Александром Вучичем. Об этом сегодня, 24 марта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Вучич

Журналисты спросили Пескова о возможной встрече Путина с Вучичем. «Да, встреча будет», — сказал пресс-секретарь.

Ранее сегодня посольство Сербии в Москве анонсировало визит сербского премьер-министра в Россию.

2 апреля в Сербии пройдут президентские выборы. Вучич является одним из кандидатов на пост президента республики. По последним социологическим опросам, нынешний премьер-министр является фаворитом.

Как ожидается, основной темой переговоров станут вопросы экономического и военно-технического сотрудничества между двумя странами.

В качестве основных направлений сотрудничества стороны выделяют промышленность, сельское хозяйство, медицину и фармацевтику, информационные технологии.