Белгород, 24 марта, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Заместитель председателя Белгородской областной думы Сергей Литвинов поделился опытом организации пунктов временного пребывания для нетрезвых граждан в Белгородской области и выступил за создание аналогичных учреждений по всей стране. Как сообщает ИА REGNUM, заседание «круглого стола» на тему организации мест для содержания нетрезвых граждан, задержанных или госпитализированных в общественных местах, прошло 22 марта в Мосгордуме при участии представителей законодательных органов власти регионов, входящих в ЦФО.

Советский вытрезвитель (Спецмедслужба)

После упразднения вытрезвителей и их полного закрытия, которое произошло в 2011 году, актуальным остается вопрос о работе с лицами, находящимися в состоянии сильного алкогольного, наркотического или токсического опьянения в общественных местах.

В Белгородской области эту проблему хотят решить с помощью пунктов временного пребывания. С апреля 2016 года в областном центре на базе Областного наркологического диспансера выделено помещение на 12 койко-мест для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В мае 2016 года такой пункт был открыт в городе Старый Оскол. За время работы этих пунктов полицейские доставили в них более 1,5 тыс. граждан.

Вице-спикер облдумы рассказал, что в большинстве районов помощь нетрезвым людям оказывают в обычных больницах и назвал такую систему недостаточно эффективной. По мнению Литвинова, нужно создавать центры по содержанию нетрезвых административно задержанных лиц. Доставлять туда будут тех, кто в нетрезвом виде находится в общественном месте — это уже является административным правонарушением. Правоохранительные органы должны составить материал о задержании и оставить гражданина в центре до вытрезвления. После этого задержанному будет оформлен административный штраф.

«Люди должны понимать, что за правонарушение необходимо нести ответственность. Пребывание в центрах также должно быть платным. Взыскиваемых средств будет достаточно для их содержания. Но, полагаю, потребуются изменения в законодательство», — предложил Литвинов.

По данным белгородских полицейских, в 2016 году более 2,6 тыс. преступлений совершили люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, причем большинство — 42,8% — именно в общественных местах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после выборов нового представителя Белгородской области в Общественной палате РФ председатель региональной организации Александр Ахтырский отметил, что регион хочет вынести на федеральный уровень несколько инициатив, которые в том числе касаются ограничений имитации курения (электронных сигарет и кальянов) и запрета алкоголя на прилавках.

Напомним, ранее в Белгородской области общественники предложили запретить рекламу обычных и электронных кальянов и сигарет, продажу их несовершеннолетним, применение в учреждениях образования, здравоохранения, в транспорте и других общественных местах. А губернатор Евгений Савченко выступил за закрытие всех кальянных, потому что «где кальян — там и наркотики, спайсы».

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