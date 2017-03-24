Москва, 24 марта, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Пятилетняя девочка по имени Хаврая осталась единственной выжившей в доме, разрушенном в ходе авиаудара антитеррористической коалиции по Мосулу. У ребенка — сильные ожоги и тяжелое состояние. Как рассказал ее отец, девочку три дня не могли доставить в госпиталь из-за продолжающихся боев.

PACAF ВВС США

Когда в дом попала бомба, в здании находились еще три человека, включая маму девочки, все они погибли. Судьба этой девочки не заинтересовала западные СМИ, в отличие от мальчика, который, по их информации, пострадал от авиаудара по Алеппо.

Как заявили в Минобороны России, вопреки утверждениям западных политиков, действия ведомой США антитеррористической коалиции США в Ираке и Сирии, сопровождаются тяжелыми гуманитарными последствиями для населения.

«Около 180 тысяч человек заблокированы в Западном Мосуле, в котором идут ожесточенные бои с применением тяжелых вооружений. Известно, что США и их союзники активно применяют авиацию по целям в Мосуле, в том числе стратегические бомбардировщики B-52. По-прежнему, не создается гуманитарных коридоров для вывода населения из города», — цитирует издание Defence.ru сообщение Минобороны РФ.

Количество беженцев из Мосула, который войска коалиции штурмуют с октября прошлого года, уже превысило 400 тысяч человек. Как отмечают в Минобороны России, тем не менее, в отличие от Восточного Алеппо, штурм которого подробно освещался оппозиционерами изнутри осажденного города через интернет, новостей из Мосула очень мало: западных журналистов страдания местного населения просто не интересуют.