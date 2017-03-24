Канберра, 24 марта, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Власти Китая готовы заключить торговую сделку с Австралией, чтобы обеспечить более широкий доступ для импорта австралийского мяса, 24 марта сообщает Australian Associated Press.

Maksym Kozlenko Австралийское мясо

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл провел в Канберре совместную пресс-конференцию с премьер-министром Китая Ли Кэцяном.

«Это новое соглашение будет стимулировать значительный будущий рост», — сказал Тернбулл.

Согласно достигнутым договоренностям между Китаем и Австралией, право на экспорт мясной продукции в Китай может получить любая австралийская компания, соответствующая требованиям китайской стороны.

Напомним, в настоящий момент мясную продукцию в КНР поставляют 11 австралийских экспортеров.

Австралия занимает второе место после Бразилии по объему поставок мясной продукции в КНР.

Сейчас животноводство Австралии переживает сложный период и нуждается в восстановлении поголовья скота, пострадавшего из-за засухи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта стало известно, что Китай приостановил импорт мяса из Бразилии в связи с расследованием в отношении бразильских экспортеров, подозреваемых в поставках некачественной продукции.