Москва, 24 марта, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Погибшие при отражении вооружённого нападения боевиков на воинскую часть в Чечне бойцы Росгвардии будут награждены посмертно, сообщил журналистам советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

По слова Хинштейна, сотрудники, погибшие 24 марта 2017 года при отражении атаки на воинскую часть Росгвардии в Чеченской республике, за мужество и героизм будут посмертно представлены к государственным наградам.

Ранее террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о своей ответственности за организацию нападения на воинскую часть Росгвардии на территории Чеченской республики РФ.

Напомним, боевики напали на воинскую часть в районе станицы Наурской в ночь на 24 марта, воспользовавшись плотным туманом. Сотрудники Росгвардии вступили с ними в бой и отбили нападение, уничтожив шестерых террористов.

В ходе перестрелки с бандитами погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии генерал-майор Николай Долонин заявил, что все воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность.