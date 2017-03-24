Бойцов Росгвардии, погибших в Чечне от рук боевиков, представят к наградам
Москва, 24 марта, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Погибшие при отражении вооружённого нападения боевиков на воинскую часть в Чечне бойцы Росгвардии будут награждены посмертно, сообщил журналистам советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
По слова Хинштейна, сотрудники, погибшие 24 марта 2017 года при отражении атаки на воинскую часть Росгвардии в Чеченской республике, за мужество и героизм будут посмертно представлены к государственным наградам.
Ранее террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о своей ответственности за организацию нападения на воинскую часть Росгвардии на территории Чеченской республики РФ.
Напомним, боевики напали на воинскую часть в районе станицы Наурской в ночь на 24 марта, воспользовавшись плотным туманом. Сотрудники Росгвардии вступили с ними в бой и отбили нападение, уничтожив шестерых террористов.
В ходе перестрелки с бандитами погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии генерал-майор Николай Долонин заявил, что все воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность.