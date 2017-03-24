Севастополь, 24 марта, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Работы по обезвреживанию немецкой авиабомбы SC-250 времен Великой Отечественной войны запланированы на 27 марта в Севастополе, в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы» Нахимовского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Как сообщается, авиабомба оснащена взрывателем, идентифицировать который невозможно. Поэтому принято решение уничтожить опасный предмет на месте.

Рядом с местом ликвидации авиабомбы располагаются опоры вышки мобильной связи, трасса Севастополь-Симферополь, линии электропередач, железнодорожная линия, жилищные и дачные постройки, в связи с чем будет принят ряд мер безопасности.

Для авиабомбы уже сооружен специальный саркофаг, который не позволит выйти ударной волне и уменьшит радиус разлёта осколков.

27 марта с 06:00 и до окончания работ по обезвреживанию сотрудники полиции оцепят район работ. С этого времени будет перекрыто движение автотранспорта по дорогам Симферополь — Севастополь и Инкерман — Северная. Также будет ограничено движение на линии железной дороги в районе станции «Мекензиевы горы» на период проведения работ по уничтожению взрывоопасного предмета. ФПАО «ЭК «Севастопольэнерго» обеспечит отключение ЛЭП в районе выполнения работ.