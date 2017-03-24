Махачкала, 24 марта, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Советский суд города Махачкалы признал незаконным бездействие руководителя Следственного управления СКР по Дагестану, который не возбудил уголовное дело по факту убийства братьев Гасангусейновых в Шамильском районе Дагестана летом 2016 года, сообщили ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе суда.

Следственный комитет Российской Федерации

С жалобой на бездействие руководителя СУ СКР по Дагестану в суд обратился отец погибших — Муртазали Гасангусейнов. Он считает, что следствие должно было возбудить уголовное дело по факту убийства его сыновей. Обращение было подано еще в конце января. Сегодня оно было удовлетворено судьей Далгатом Гаджиевым. Суд признал незаконным бездействие руководителя СУ СКР по Дагестану и обязал Следственное управление устранить допущенные нарушения закона.

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Как сообщало ИА REGNUM, братья Гасангусейн и Наби Гасангусейновы, работавшие чабанами в селе Гоор-Хиндах Шамильского района были убиты сотрудниками силовых структур в ночь на 24 августа 2016 года. По официальным данным, убитые открыли огонь по силовикам и были убиты ответным огнем.

Однако родственники и односельчане братьев усомнились в этой версии и потребовали детального разбирательства. Они считают, что силовики убили чабанов по ошибке, приняв их за боевиков, но те не хотят брать вину на себя. Следственное управление СКР по Дагестану по факту произошедшего возбудило уголовное дело «в отношении неизвестных, открывших огонь по сотрудникам силовых структур», хотя личности погибших были установлены сразу же.

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