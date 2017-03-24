Харьков, Украина, 24 марта, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы начал процедуру по оказанию помощи Украине в разминировании Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Kharkiv.dsns.gov.ua Балаклея. Снаряд

«ЕАКЦРК (ЕвроАтлантический координационный центр реагирования на катастрофы) начал процедуры, чтобы оказать помощь Украине по разминированию в Балаклее. Благодарен НАТО за быстрое реагирование на мою просьбу», — отметил Порошенко.

Кроме того, пресс-служба Нацполиции в Харьковской области сообщила, что правоохранители зафиксировали в Балаклее первый факт мародерства.

«Зафиксирован один факт мародерства. Мужчину, который в руках на улице нес телевизор, обнаружил патрульный инспектор. Неизвестный, увидев правоохранителей, бросил технику и начал убегать», — говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан и доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. В целом в течение минувших суток, по словам правоохранителей, значительных нарушений общественной безопасности в городе не было.

В то же время местные власти информируют, что въезд на территорию Балаклеи открыт, 70% населения уже вернулись домой. Интенсивность взрывов боеприпасов пошла на спад.

Кроме того, на брифинге и.о. начальника Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина Сироштан заявила, что в результате ЧП в больницу Балаклейского района госпитализировали вторую пострадавшую. Так, ушиб головного мозга и травмы конечностей получила 78-летняя женщина.

«Сегодня была доставлена в Балаклейскую центральную районную больницу женщина 78 лет, которую нашли во время подворного и поквартирного обходов. Сейчас ей оказывают ургентную медицинскую помощь в Балаклейской центральной районной больнице. Я надеюсь, что в ближайшее время она также будет переведена в областную клиническую больницу», — рассказала Сироштан.

По ее словам, еще 23 марта в больнице прооперировали женщину, которая получила осколочное ранение в висок, состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.

Ранее, руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин сообщил, что под разрушенными конструкциями здания в Балаклее было найдено тело погибшей женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью на 23 марта в г. Балаклее Харьковской области вспыхнул пожал на военных складах ВСУ. На объекте хранились ПЗРК, 122 и 152 мм снаряды. Власти и силовики эвакуировали из 10-километровой зоны поражения до 20 тыс. человек. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул БПЛА. В результате ЧП погибла одна женщина, еще две женщины получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице.