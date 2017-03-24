Ереван, 24 марта, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Директора 84 школ и 30 детских садов Армении признались, что составляли или составляют списки потенциальных избирателей, которые согласились проголосовать за правящую Республиканскую партию Армении (РПА), и сдали их в общинную или областную администрацию или в предвыборный штаб правящей партии.

Photolure Предвыборная реклама РПА с изображением премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Ереване

Записи телефонных бесед с директорами опубликовало сегодня, 24 марта, издание sut.am. Корреспонденты портала обзванивали руководителей учебных заведений и, представляясь сотрудниками центрального штаба РПА заявляли, что хотят устранить несоответствие в списках, которые были им представлены.

«Мы обзвонили все административные районы Еревана и все области. Более 80 процентов директоров школ и детских садов признались, что представили список для Республиканской партии, а также подробности об этих списках. Только 19 из 103 директоров школ не подтвердили факта предоставления списков. При этом, должен сказать, что некоторые из этих 19 директоров поняли, что говорящий с ними не из Республиканской партии», — сообщил председатель издания в эфире радио «Азатутюн» Даниель Иоаннисян.

По его словам, отвечая в рабочие часы на звонок, полученный на рабочий телефон, многие из директоров даже, хвастаясь, отмечали, какие длинные списки они составили, включив туда данные, адреса учителей, родителей учеников и так далее.

Иоаннисян утверждает, что в данном случае излишне говорить о злоупотреблении административным ресурсом. «Когда речь идет о более ста учебных заведениях во всех областях страны и административных районах Еревана, то это уже государственный уровень злоупотребления. Это мошенничество на государственном уровне. Это целая пирамида, которая распространена повсеместно и действует на всей территории страны. Это просто преступление государственного масштаба», — заявил Иоаннисян.

Спустя 6−7 часов после публикации телефонных разговоров РПА выступила с пояснениями по поводу случившегося. Не опровергая факты, представленные в аудиозаписях, партия власти заявляет, что работа с избирателями предполагает со стороны политических сил сбор, запись, мобилизацию, идентификацию потенциального электората.

Кроме этого по мнению РПА, избирательный кодекс Армении не запрещает гражданам участвовать в пропагандистской и организационной работе после завершения рабочего дня и вне трудовых обязанностей. Тщательно исследовав записи в правящей партии пришли к выводу, что «нет никаких поводов утверждать, что имело место нарушение Избирательного кодекса».

Примечательно, что в пояснениях РПА нет ни слова о том, что «в пропагандистской и организационной работе» участвовали директора учебных заведений, что все они без исключения вели пропаганду за правящую партию и сдавали списки в местные органы власти.

Следует также отметить, что некоторые директора учебных заведений, с кем удалось побеседовать армянским журналистам, поспешили заявить, что никому никаких списков не предавали и ни с кем ни о каких списках не беседовали.

По данным независимых наблюдателей, списки избирателей собираются для того, чтобы в последствии оказывать на них давление, предлагать деньги или же обещать какую-либо помощь в обмен за обещание проголосовать за нужного кандидата.

Пост министра образования занимает Левон Мкртчян — представитель коалиционного партнёра РПА партии Дашнакцутюнн.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. В них участвуют 9 партий и блоков.