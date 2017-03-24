Смоленск, 24 марта, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Показательные выступления пилотажной группы ВВС России «Соколы России» (Липецкий авиацентр) пройдут в Смоленске 25 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Mil.ru «Соколы России» в полёте

Авиашоу состоится в рамках акции министерства обороны «Военная служба по контракту — твой выбор» на территории аэродрома «Смоленск — Северный».

В шоу, как планируется, примут участие самолеты Су-24, Су-27 и Су-30, вертолеты, бомбардировщик Ту-22МЗ. Зрители смогут увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении пилотов знаменитой авиагруппы.

В программе праздника, сообщили в пресс-службе мэрии, — выступления боевой техники Воздушно-космических сил России, парашютистов, выставка военной техники, оружия, снаряжения, будет работать полевая кухня.

На площадке также будет работать мобильный пункт для записи граждан на военную службу по контракту.