Вильнюс, 24 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 24 марта, посетил Клайпеду, где обсудил возможности развития Клайпедского порта и терминала СПГ, значение этих объектов для экономики и энергетики страны, посетил объекты регионального значения, сообщили ИА REGNUM в канцелярии правительства Литвы.

Algirdas Клайпедский порт

Премьеру были представлены проекты Клайпедского морского порта и предприятия Klaipėdos naftа.

Сквернялис отметил, что такие проекты, как углубление порта, или строительство внешнего глубоководного порта для Литвы важны, однако необходимо учитывать и мнение местных жителей, которые как раз в момент визита главы литовского правительства устроили акцию протеста, во время которой высказали опасения, что развёртывание инфраструктуры порта напрямую негативно отразиться на качестве жизни прибрежных городских районов.

«Сейчас общий план Клайпедского порта — один из крупнейших и важнейших проектов Литвы. Нам необходимы амбициозные проекты по развитию Клайпедского порта, которые соответствовали бы всем интересам и принесли пользу государству и жителям Клайпеды», — сказал премьер.

Прибыв на площадку Klaipėdos naftа, премьер осмотрел, как реализуется проект оборудования станции для распределения СПГ. Премьер обратил внимание на то, что терминалом СПГ все интенсивнее пользуются литовские компании — в 2016 году через него было поставлено на 60% больше импортируемого в Литву газа.

«Радует, что в 2016 году компания сохранила высокие показатели, касающиеся погрузок нефтепродуктов и финансов, работала прибыльно. Важно отметить, что она также вкладывала новые инвестиции, которые в будущем гарантируют высокую конкурентоспособность компании в регионе. Мы видим, что в Клайпеду приходят международные компании, занимающиеся СПГ, в этом году стали предоставляться новые услуги экспорта газа в терминалы Балтийского моря. Поскольку терминал СПГ гарантирует безопасность поставки газа для всех трех стран Прибалтики, мы будем и дальше стремиться к поддержке ЕС этому региональному терминалу», — сказал премьер.

Во время визита на Куршской косе премьер обсудил с руководством Нерингского самоуправления и ответственными учреждениями перспективы развития Куршской косы. Премьер высказал позицию относительно незаконных построек в Ниде и Юодкранте, которые, согласно решениям суда, должны быть снесены.

«Решения суда должны быть выполнены, но парадокс в том, что практически все владельцы зданий получили разрешения на строительства законно. Позже выяснилось, что эти разрешения были выданы при нарушении правовых актов. Государство понесет ущерб, потому что мы из бюджета должны будет выделить компенсацию. Но тогда мы точно должны будем гарантировать иски в отношении тех должностных лиц, которые приняли такие решения, сократить для учреждений ассигнования, чтобы они ощутили последствия своих незаконных или непрофессиональных решений», — сказал премьер.