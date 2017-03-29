Киев, 30 марта, 2017, 01:10 — ИА Регнум. В марте 2017 года экономика Украины продолжает поставлять грустные вести. Ремонт дорог, на который требуется около 50 млрд гривен, по оценкам Мининфраструктуры Украины, будет сосредоточен в направлении так называемых экспортных коридоров. Это магистрали, играющие основную роль в транзите грузов через территорию страны. Решение, связанное с этими магистралями, означает, что у Львовской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей дороги все еще будут ремонтироваться. Что будет с остальными — тайна, покрытая мраком. Обстоятельства рассматривает в своем обзоре Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

В самом Киеве понемногу разрушаются путепроводы, судя по фото, выставляемым в интернет. 28 февраля уже произошло частичное обрушение Шулявского путепровода. Угроза аварийного разрушения подкрадывается и к украинским мостам. Из 17 тысяч мостов около 9 тысяч признаны находящимися в аварийном состоянии. Но ремонт запланирован только для 80. Следовательно, речь идет о дальнейшем углублении инфраструктурного кризиса.

Железнодорожный транспорт пока держится, закупая старые российские вагоны у «страны-агрессора». Увеличивающуюся нагрузку принимает на себя авиатранспорт. Украину осваивают лоукостеры, авиаперевозки бьют рекорды. Что и понятно с учетом частично разбежавшегося населения.

Но самые смелые планы Мининфраструктуры Украины касаются украинских портов. С учетом неуклонного снижения производства, затронувшего тяжелую промышленность и металлургию Украины, портовое хозяйство должно быть реструктурировано с учетом потребности в вывозе сельскохозяйственной продукции. И если в Одессе и Николаеве речь идет о постройке новых зерновых терминалов, то порты Азова, рассчитанные на донбасский уголь, ждет, вероятно, «умножение на ноль» и судьба металлолома.

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