Тбилиси, 24 марта, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Грузия планирует ввести активную резервную службу, в рамках которой на базе нынешней Национальной гвардии будут созданы территориальные силы обороны. Разработанную министерством обороны соответствующую концепцию развития военной резервной службы 24 марта на заседании комитета парламента по обороне и безопасности представил заместитель начальника управления гражданской безопасности министерства обороны Грузии Георгий Тавдгиридзе.

U.S. Army Грузинская армия

Он пояснил, что ныне существующая система резервной службы не отвечает стоящим перед страной вызовам, так как она не имеет обновляемой единой базы данных, отсутствует система планирования и координации резерва и мобилизации и нуждается в усовершенствовании действующая законодательная база.

Концепция минобороны предусматривает создание активной резервной службы на базе Национальной гвардии, что не потребует дополнительных расходов на обустройство инфраструктуры. Эта система позволит гражданам нести службу, не отрываясь от гражданской жизни, и их боеспособность будет на высоком уровне. Резерв будет укомплектован гражданами в возрасте от 18 до 55 лет. Причем, для них будут предусмотрены как зарплата, так и государственные социальные гарантии.

Проект министерства обороны одобрил председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, но отметил, что обсуждение этого вопроса будет продолжено с тем, чтобы принять еще более полноценную и ориентированную на вызовы концепцию.