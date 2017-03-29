Астана, 29 марта, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Новости из Казахстана пестрят различным позитивом: это и понятно, март — новогодний месяц (праздник Наурыз отмечается 25-го числа). С казахстанскими новостями разбирался обозреватель ИА REGNUM Григорий Гаранин.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Прежде всего, доработан проект поправок к Конституции. У разных экспертов, правда, расходятся мнения по поводу оценки этой реформы. Если белорусские политологи вслед за Александром Лукашенко настроены благожелательно, то специалисты Российской Федерации указывают на заложенную в этих реформах опасность изменения общественных настроений в процессе передачи президентской власти.

Некоторые из казахских политологов даже утверждают, что поправки будут иметь смысл, только пока страну возглавляет президент Назарбаев. Таким образом, казахстанские комментаторы доносят ту мысль, что данные реформы Конституции — всего лишь еще один штрих к так называемому проекту «СуперХан». Этот проект, о существовании которого заявлял беглый зять президента Рахат Алиев, погибший при загадочных обстоятельствах в Австрии, нацелен на формирование культа личности Назарбаева.

А тем временем экономическая ситуация в Казахстане продолжает ухудшаться. Рейтинги казахских банков падают все ниже. Велика вероятность очередной девальвации национальной валюты, что серьезно ударит по благосостоянию населения. Растет инфляция, за год она превысила 7,8%, уступив по странам бывшего СССР только Украине с ее 12,6%.

На этом фоне лояльные казахские обозреватели нагнетают страхи перед «захватнической политикой» России. Особенно обострило тему недавнее решение правительства РФ об упрощенной процедуре получения российского гражданства.

Читайте полный текст статьи: Казахстан — страна глубокого экономического кризиса. Обзор.

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