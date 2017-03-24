Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 101-м году жизни скончалась народная артистка России, профессор кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Нунэ Оксентьян. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба консерватории.

Conservatory.ru Нунэ Оксентьян

«Руководство Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова с глубоким прискорбием сообщает, что 23 марта 2017 года на 101-м году жизни скончалась Нунэ Ованесовна Оксентьян, народная артистка России, профессор кафедры органа и клавесина», — сказано в сообщении пресс-службы консерватории.

Оксентьян была ученицей знаменитого советского органиста Исайи Александровича Браудо. Много лет она была его ассистентом. Оксентьян выступала как с сольными программами, так и со знаменитыми дирижёрами, инструменталистами, певцами.

«Она гастролировала в городах Советского Союза и за рубежом. В восторженных отзывах российских и зарубежных критиков Нину Оксентян называли «фантастическим мастером органа», отмечая «выразительность и теплоту» звучания, великолепный вкус, виртуозность, «индивидуальное туше», «красоту и энергию» игры», — сказано в сообщении пресс-службы консерватории.

Уточняется, что информация о времени смерти и похоронах будет объявлена позже.