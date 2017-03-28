Москва, 28 марта, 2017, 04:24 — ИА Регнум. 17 марта произошел опасный инцидент в небе Сирии — удар израильских ВВС по сирийским правительственным войскам в районе Пальмиры. Огонь по израильским самолетам ракетами комплексов ПВО С-200 был безрезультатным.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, комментируя событие, пообещал уничтожить ПВО Сирии в случае повторения инцидентов. Насколько реальна его угроза, разбирался военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Комплексы С-200, стоящие на вооружении сирийской армии, уже морально устарели и отстают от возможностей атаки и маневра израильских самолетов. Тем более для защиты от современных истребителей не годятся еще более старые сирийские С-75 и С-125. Конечно, у Сирии есть комплексы «Бук» и «Панцирь», которые могут представлять угрозу для самых современных средств нападения с воздуха, но их число невелико.

Учитывая мощь израильских ВВС: около 400 единиц истребителей, вооруженных современными противорадиолокационными ракетами, — перевес в возможностях удара — на стороне Израиля. Максимум, на который может рассчитывать Сирия в случае конфликта, — сбить несколько самолетов этой армады в условиях массированного удара по своей ПВО.

Совсем по-другому будет выглядеть конфликт, если к нему подключатся российские ВКС, базирующиеся в Сирии. В этом случае речь пойдет об использовании современнейших комплексов ПВО С-300В4, С-400 и конкурентоспособных по отношению к израильским истребителям.

Вероятность такого конфликта представляется невысокой, но и не нулевой в условиях, если израильская сторона продолжит рискованные операции. Тем более вероятность использования российских ВКС резко возрастет в случае массированной атаки Израиля. Впрочем, вряд ли дело зайдет дальше громких заявлений: скорее всего, Израиль будет стремиться замять конфликт.

Подробнее читайте в материале: Может ли Израиль уничтожить систему ПВО Сирии?

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