Таруса, Калужская область, 24 марта, 2017, 18:35 — ИА Регнум. 24 марта в Тарусеоткрылся Центр культурного развития. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров разместили большое количество современных площадок для развлечений и творческого досуга: от подиума и до студии прикладного искусства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Новый объект культуры в Тарусе

Центр культурного развития построен в Тарусе по инициативе президента России Владимира Путина, в рамках исполнения указа «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013−2020 гг.».

В центре разместили медиатеку, детскую игровую зону, многофункциональный зал на 144 места с трансформируемым подиумом для проведения развлекательных мероприятий. Здесь будут проходить концерты, кинопоказы, конференции и лекции, а также демонстрация модной одежды. В центре открыта студия прикладного творчества. Ожидается, что он будет принимать порядка 516 человек в сутки.

По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, в России всего несколько десятков подобных объектов. Он отметил, что центр в Тарусе создаст новые возможности для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного развития жителей.

Отметим, строительство Центра культурного развития в калужской Тарусе вели на условиях софинансирования: за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.