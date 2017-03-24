Александров, Владимирская область, 24 марта, 2017, 18:37 — ИА Регнум. В город Александров Владимирской области доставлен памятник Ивану Грозному, который должен быть установлен на набережной реки Серая. Как сообщает SM News, монумент изготовлен московским скульптором. Пока фигуру царя установили у входа в местный отель.

Виктор Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный (фрагмент). 1897

Изготовлен памятник на деньги, собранные местными жителями. Как рассказала заместитель главы администрации района Елена Шульга, в ближайшем времени будет подготовлен постамент, благоустроена площадка.

«Срок открытия, предварительно, конец апреля», — цитирует издание заместителя главы района.

ИА REGNUM напоминает, что второй в России памятник правителю должен был появиться в Александрове еще в ноябре 2016 года. Закладка первого камня памятника в Александрове, который был столицей опричнины, прошла 6 августа. Однако позже работы были отложены из-за очистки реки Серая. Причиной также стало то, что набережная, на которой должен появиться монумент, выглядела не очень хорошо, но власти пообещали благоустроить участок перед установкой памятника.

В январе 2017 года местные власти сообщили, что памятник будет установлен весной.

14 октября 2016 году первый в России памятник Ивану Грозному установили в городе Орле, который был основан царем в 1566 году.