Москва, 29 марта, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Геологи начали присматриваться к сибирской нефти уже в 30-х годах ХХ века, но первые открытия больших месторождений пришлись на начало 60-х годов. В конце 50-х, когда снизилась добыча в Башкирии и Поволжье, вопрос о разведке новых запасов нефти встал во весь рост. О славной странице истории свершений нашей страны рассказала редактор ИА REGNUM Анастасия Громова.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

В 1948 году был издан указ по Министерству геологии СССР «Об утверждении Западносибирской экспедиции по разведке нефти и природных газов — круглогодичной». Разведка планомерно охватила все перспективные области Западной Сибири.

Первый газ был открыт на буровой установке мастера Василия Мельниченко в районе села Берёзово в 1954 году. Скважину пробурили по указанию геолога Александра Быстрицкого.

А на севере Тюменской области мастером Семеном Урусовым в 1959 году была найдена первая нефть в районе села Шаим. Первые находки оказались скромны. Но уже третий фонтан дал великолепный показатель в 400 тонн нефти в сутки. За это открытие Семену Урусову было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а его бригада получила почетное звание «Лучшая буровая бригада Министерства геологии СССР».

В 1961 году была открыта нефть Сургута. Впереди еще ждало открытие супергиганта Самотлора — шестого по величине месторождения в мире.

Героический подвиг советских нефтяников и строителей сделал возможным не только открытие, но и освоение нефтяных богатств Сибири в ударно короткие сроки.

К 1975 году добыча была доведена до 120 млн тонн в год, полностью перекрыв снижение добычи на старых месторождениях Поволжья. В возможности такого успеха сомневались почти все западные экономисты, но советский народ в очередной раз их удивил, доказав свою способность к решению сложнейшей проблемы в невиданно короткие сроки.

Подробнее можно узнать здесь: «Большая нефть» Сибири — путь подвига и вдохновения

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